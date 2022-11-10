Войска РФ строят укрепления на левом берегу Днепра, россиян отправляют на фронт без экипировки и оружия — Генштаб 10 ноября, 19:11 Войска РФ пытаются удержать временно захваченные территории (Фото:пресс-служба Генштаба)

Войска РФ на левом берегу Днепра строят оборонительные сооружения. Российских оккупантов отправляют в зону боевых действий без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Войска РФ пытаются удержать временно захваченные территории , сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжают оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях .

, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжают оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время . Ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей .

. Оккупанты наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области . Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население.

. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население. Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области разыскивают и задерживают отступивших с Харьковского направления военнослужащих. Как особенность отмечается отправка на фронт групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия — их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий .

. Ожидается отправка очередной партии мобилизованных россиян во второй декаде ноября из Смоленска . Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил РФ.

. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов . Под удары попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

. Под удары попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника. Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.

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По данным Генштаба, с начала вторжения Россия потеряла около 78 690 своих военных, а за минувшие сутки — 740.