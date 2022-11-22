Войска РФ перегруппировываются в Запорожской области и пытаются наступать на двух направлениях — Генштаб

22 ноября, 19:07
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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий (Фото:Генштаб/Facebook)

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты перегруппировываются в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. Войска РФ продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений ВСУ, строят линии обороны, на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.
  • В городе Енакиево Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.
  • Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области для наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской республики и из состава ЧВК Вагнера.
  • Кроме того, выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.
  • Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/464538245859259

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 85 000 своих военных, за минувшие сутки — 400. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/3TI-OBoFWsk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Авдеевка Войска РФ Бахмут

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