«Перемирие» по-российски. В течение суток оккупанты били по украинским позициям из танков, минометов, артиллерии и РСЗО — Генштаб

7 января, 19:25
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ВСУ уже 318-е сутки противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

ВСУ уже 318-е сутки противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Несмотря на объявленный так называемого «режима прекращения огня», российские оккупанты 7 января продолжили обстреливать позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на вечер 318-х суток широкомасштабного вторжения.

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Также в течение суток противник нанес авиаудар и совершил семь обстрелов из РСЗО.

Видео дня

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести активную оборону на ранее занятых рубежах.

Враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты по всем направлениям вдоль линии фронта, в том числе удары наносят и по гражданской инфраструктуре.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

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Также на временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов — транслируется только российское телевидение.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов врага.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Война на Донбассе Позиции Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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