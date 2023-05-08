В Скадовске Херсонской области оккупационная «власть» сворачивает работу и покидает город — Генштаб 8 мая, 19:43 Скадовск (Фото:bilyayivka.city)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельник, 8 мая, на 439-й день после начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

За эти сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка.

На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Ивановского и Часового Яра. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечиного.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, за сутки произвел обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

В Скадовске отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через сухогруз, через порт города Бердянск.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 194 970 человек.

Видео дня