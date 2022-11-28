В Луганской области подразделение РФ потеряло 70% личного состава, ВСУ повредили оккупированный мост в Запорожской области — Генштаб

28 ноября, 19:03
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Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

В Луганской области одно из подразделений российских войск потеряло 70% личного состава. Украинские силы повредили железнодорожный мост в Запорожской области на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Генштаб в традиционном своде.

Главное из сводки Генштаба:

  • Враг совершил около 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданским объектам.
  • Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.
  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
  • На Лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий.
  • По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.
  • Одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава.
  • В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.
  • Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который использовали для переброски вооружения и военной техники.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/468897672089983

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 87 900 своих военных, за минувшие сутки - 590. Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/HDx9WIPHx-Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Генштаб Агрессия РФ Война России против Украины

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