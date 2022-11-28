В Луганской области подразделение РФ потеряло 70% личного состава, ВСУ повредили оккупированный мост в Запорожской области — Генштаб 28 ноября, 19:03 Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

В Луганской области одно из подразделений российских войск потеряло 70% личного состава. Украинские силы повредили железнодорожный мост в Запорожской области на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Генштаб в традиционном своде.

Главное из сводки Генштаба:

Враг совершил около 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданским объектам .

. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.

в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий.

По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции , отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.

, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом. Одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава .

. В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники , информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.

, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется. Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который использовали для переброски вооружения и военной техники.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 87 900 своих военных, за минувшие сутки - 590. Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники.