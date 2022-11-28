В Луганской области подразделение РФ потеряло 70% личного состава, ВСУ повредили оккупированный мост в Запорожской области — Генштаб
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)
В Луганской области одно из подразделений российских войск потеряло 70% личного состава. Украинские силы повредили железнодорожный мост в Запорожской области на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Генштаб в традиционном своде.
Главное из сводки Генштаба:
- Враг совершил около 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданским объектам.
- Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
- На Лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий.
- По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.
- Одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава.
- В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.
- Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который использовали для переброски вооружения и военной техники.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 87 900 своих военных, за минувшие сутки - 590. Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники.