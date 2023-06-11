В Луганской и Донецкой областях идут тяжелые бои — Генштаб 11 июня, 07:55 Защитники из 55-й отдельной артиллерийской бригады ведут огонь из самоходной гаубицы Цезарь вблизи Авдеевки Донецкой области, 31 мая 2023 года (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 473-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.



На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки;

направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки; На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел;

направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел; На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил;

направлении противник наступательных действий не проводил; На Марьинском направлении украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка;

направлении украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка; На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

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При этом российская армия продолжает обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта, применяя в частности минометы и артиллерию.

Также за минувшие сутки враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из РСЗО по украинским населенным пунктам и позициям украинских защитников. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Кроме того, за прошедшие сутки враг совершил очередную ракетно-авиационную атаку по Украине, применив восемь ракет и 35 ударных БПЛА Шахед. ПВО уничтожила две крылатые ракеты и 20 вражеских дронов.

В Генштабе отмечаются, что вероятность обстрелов по всей территории Украины остается очень высокой.



В то же время авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и два — по вражеским ЗРК.

Также украинские защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта противника.