В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на 10 дней — Генштаб 24 декабря, 18:45 ВСУ уже 304-е сутки противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на десять дней. В то же время, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 304-х суток широкомасштабного вторжения.

«Российские оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — отмечают в Генштабе.

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Отмечается, что в течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.



Оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты вдоль линии фронта, в частности, на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года. Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по населенному пункту.

В то же время сообщается, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.