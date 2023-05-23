В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, произошло 16 боевых столкновений — Генштаб 23 мая, 19:27 Противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ (Фото:Генштаб/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 23 мая, на 454-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

В течение этих суток ракетных ударов не было. В то же время, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток, состоялось 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромовое. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, Беловодскую центральную районную больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. Сейчас медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями различной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 3 — по зенитно-ракетным комплексам. В течение этих суток было уничтожено 4 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.