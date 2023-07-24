В Донецкой области «ахматовцы» выгоняют местных жителей из домов и занимаются мародерством — Генштаб ВСУ 24 июля, 20:47 Оккупанты (Фото:ГУР)

Во временно оккупированной Донецкой области российские оккупанты из подразделения Росгвардии Ахмат выгоняют из домов местных жителей и занимаются мародерством.

Об этом говорится ввечерней сводке Генштаба за понедельник, 24 июля, в Facebook.

В течение суток враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клищеевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области, с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения росгвардии Ахмат, которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также, вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей.

В то же время, российские оккупанты продолжают использование гражданской медицинской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Раденск Херсонской области, российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там, на лечении, находятся десятки раненых оккупантов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками было уничтожено 3 ударных БпЛА противника типа Шахед-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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По данным Генштаба, в Украине за прошедшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 242 620 военных.