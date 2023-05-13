На Бахмутском направлении ВСУ не только обороняются, но и осуществляют активные наступательные действия — Генштаб 13 мая, 20:38 Украинские военные (Фото:Генштаб/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 13 мая, на 444-й день после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

В эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, 18 из 22 дронов были уничтожены нашими защитниками.

В целом в эти сутки противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре города Николаева, в результате чего ранены гражданские, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали и населённые пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области, 2 погибших и 11 раненых гражданских лиц. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе и восточной окраине Стельмаховки.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора. Наряду с ведением позиционной обороны наши защитники ведут и активные действия, в частности наступательные.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

В то же время российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно, в населенном пункте Таврической Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.