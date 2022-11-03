В Луганской области оккупанты используют мирных жителей в качестве живого щита: подробности от Генштаба

3 ноября, 07:14
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Генштаб сообщил, как оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Генштаб сообщил, как оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 3 ноября.

По имеющейся информации, в городе Сватово оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях.

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При этом местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

1 ноября Генштаб сообщал, что в Каховке Херсонской области оккупанты насильно выселяют из домов граждан, которые живут вдоль берега Днепра.

https://www.youtube.com/watch?v=ftAf6-6C0V8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Сватово Война России против Украины

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