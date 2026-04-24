Производитель дронов Молния: Генштаб уточнил последствия украинского удара ракетами по заводу Атлант Аэро в Таганроге 19 апреля

Пожар в Таганроге после ракетного удара в ночь на 19 апреля 2026 года (Фото: Supernova+ / Telegram)

В результате поражения Силами обороны Украины российского предприятия Атлант Аэро в городе Таганрог Ростовской области 19 апреля были уничтожены два и повреждены четыре производственных помещения, уточнил Генштаб ВСУ в пятницу, 24 апреля.

Силы обороны нанесли удар по заводу 19 апреля украинскими крылатыми ракетами Нептун.

Атлант Аэро осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа Молния, а также комплектующих к БпЛА Орион, напомнил Генштаб.

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Также военные уточнили, что в результате поражения 22 апреля патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в захваченном россиянами Севастополе подтверждено повреждение боевой рубки.

Ночью 19 апреля в российском Таганроге заявили о ракетном ударе по объекту в городе. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода Атлант Аэро, на котором собирают российские БпЛА.

Спутниковые снимки позже зафиксировали повреждения зданий предприятия.