Украинские защитники сбили Су-25 оккупантов, авиация ВСУ нанесла семь ударов по позициям россиян — Генштаб 7 февраля, 19:43 Наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

За последние сутки ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан. Также украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской и Антоновки Херсонской области.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено.

обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали по меньшей мере 10 населенных пунктов.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали по меньшей мере 10 населенных пунктов. На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы более 20 населенных пунктов.

под огневое поражение попали районы более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов.

от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан.

Видео дня

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали сразу 1030 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.