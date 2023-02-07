Украинские защитники сбили Су-25 оккупантов, авиация ВСУ нанесла семь ударов по позициям россиян — Генштаб

7 февраля, 19:43
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Наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

За последние сутки ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан. Также украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

  • В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской и Антоновки Херсонской области.
  • Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено.
  • На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
  • На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали по меньшей мере 10 населенных пунктов.
  • На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы более 20 населенных пунктов.
  • На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов.
  • В Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.
  • Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа Орлан.

Видео дня

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали сразу 1030 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.

https://www.youtube.com/embed/ufsJcbl_EgA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беспилотник Су-25 Штурмовик Генштаб ВСУ

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