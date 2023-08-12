Украинские силы имеют частичный успех в районе Работино, закрепляются на достигнутых рубежах — Генштаб
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на двух направлениях и имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из сводки Генштаба за субботу, 12 августа:
- В течение суток российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- В течение суток состоялось 33 боевых столкновения.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьева Казачка Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
- На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спирного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.
- Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.
- В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 1 артиллерийское средство на огневой позиции.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.