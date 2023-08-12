Украинские силы имеют частичный успех в районе Работино, закрепляются на достигнутых рубежах — Генштаб 12 августа, 20:14 Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на двух направлениях и имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба за субботу, 12 августа:

В течение суток российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьева Казачка Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спирного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 1 артиллерийское средство на огневой позиции.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.