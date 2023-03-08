Среди оккупантов растет недовольство действиями руководства армии РФ — Генштаб 8 марта, 19:33 Защитники Украины в районе Угледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 8 марта, на 378-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал один БпЛА типа Shaheed-136. Дрон ликвидирован.

Угроза ракетных ударов остается на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

В Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута и Ивановского.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов возле линии столкновения.

В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов представителями местной оккупационной так называемой « власти» при поддержке захватчиков для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил России.

власти» при поддержке захватчиков для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил России. Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных вооруженных сил России. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а «тыловики» не согласны идти насмерть.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили около 700 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 155 тысяч своих военных.