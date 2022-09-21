ВСУ эффективно били по позициям оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ

21 сентября, 07:19
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ВСУ за сутки уничтожали вражескую технику и живую силу (Фото:Генштаб)

ВСУ за сутки уничтожали вражескую технику и живую силу (Фото:Генштаб)

Благодаря успешным действиям Сил обороны российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 21 сентября.

В результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов 19 сентября подтверждено:

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  • поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек;
  • в Мелитопольском районе — склад боеприпасов, пять единиц военной техники и более 20 военнослужащих;
  • в районе населенного пункта Каменка — 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.
  • подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где войска РФ организовали штаб и склад боеприпасов.
https://www.youtube.com/watch?v=0dqYrAtMsio
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Боеприпасы Склад Война России против Украины склад с боеприпасами

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