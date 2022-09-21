ВСУ эффективно били по позициям оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ
ВСУ за сутки уничтожали вражескую технику и живую силу (Фото:Генштаб)
Благодаря успешным действиям Сил обороны российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 21 сентября.
В результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов 19 сентября подтверждено:
- поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек;
- в Мелитопольском районе — склад боеприпасов, пять единиц военной техники и более 20 военнослужащих;
- в районе населенного пункта Каменка — 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.
- подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где войска РФ организовали штаб и склад боеприпасов.
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