ВСУ эффективно били по позициям оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ 21 сентября, 07:19 ВСУ за сутки уничтожали вражескую технику и живую силу (Фото:Генштаб)

Благодаря успешным действиям Сил обороны российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 21 сентября.

В результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов 19 сентября подтверждено:

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поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек;

в Мелитопольском районе — склад боеприпасов, пять единиц военной техники и более 20 военнослужащих;

в районе населенного пункта Каменка — 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.

подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где войска РФ организовали штаб и склад боеприпасов.



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