Более 35 населенных пунктов пострадали от ударов оккупантов: подробности от Генштаба
За сутки от ударов оккупантов пострадали более 35 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 октября.
От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов, среди которых Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.
Кроме того, оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов:
- на Северском направлении — в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;
- на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;
- на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;
- на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Железнодорожное и Малая Токмачка.
- на Южнобужском направлении от вражеских обстрелов пострадали районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.