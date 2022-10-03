Более 35 населенных пунктов пострадали от ударов оккупантов: подробности от Генштаба

3 октября, 08:00
Поделиться:
За сутки от ударов оккупантов пострадали более 35 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

За сутки от ударов оккупантов пострадали более 35 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 октября.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов, среди которых Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

Видео дня

Читайте также:
В Пентагоне похвалили успехи ВСУ, отметив грамотное использование западного оружия

Кроме того, оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов:

  • на Северском направлении — в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;
  • на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;
  • на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;
  • на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Железнодорожное и Малая Токмачка.
  • на Южнобужском направлении от вражеских обстрелов пострадали районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Обстрел Генштаб Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X