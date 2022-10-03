Более 35 населенных пунктов пострадали от ударов оккупантов: подробности от Генштаба 3 октября, 08:00 За сутки от ударов оккупантов пострадали более 35 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 октября.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов, среди которых Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

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Кроме того, оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов:



на Северском направлении — в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

на Новопавловском и Запорожском направлениях из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Железнодорожное и Малая Токмачка.

на Южнобужском направлении от вражеских обстрелов пострадали районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.