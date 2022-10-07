ВСУ отразили многочисленные атаки оккупантов, сбили более 20 беспилотников и били по позициям РФ — Генштаб 7 октября, 08:06 Генштаб сообщил подробности о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 7 октября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 вражеских беспилотников, среди которых пять Орлан-10, 15 Shahed-136 и один Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.



За прошедшие сутки оккупанты нанесли восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Три российские крылатые ракеты Х-22 не долетели до цели.

От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Железнодорожное, Спорное, Давыдов Брод, Благодативка и Мирное. Также оккупанты ударили по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю.



Кроме того, войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков, минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

на Краматорском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки;

на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

на Южнобугском направлении были обстреляны районы более 25 населенных пунктов по всей линии столкновения.