ВСУ отразили несколько вражеских атак на Донбассе и эффективно били по позициям оккупантов — Генштаб

22 сентября, 07:13
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Генштаб сообщил об успешных действиях ВСУ (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об успешных действиях ВСУ (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 сентября.

Кроме того, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, четыре опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли ударили по 24 объектам войск РФ. В частности, по четырем пунктам управления разного уровня, четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семи складам боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, четыре объекта ПВО и артиллерии.

Общие потери оккупантов уточняются.

https://www.youtube.com/watch?v=jNDH2Aj1Jcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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