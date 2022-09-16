ВСУ отразили несколько вражеских атак на Донбассе и нанесли удары по логистическим узлам и переправам оккупантов — Генштаб 16 сентября, 08:06 На Донбассе отразили несколько вражеских атак (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 16 сентября.

Кроме того, за прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения вражеской живой силы и техники.

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Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и пяти позиций комплексов противовоздушной обороны. Потери оккупантов уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов. В зону поражения попали вражеские логистические узлы и понтонные переправы.

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