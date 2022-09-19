Успешные действия за сутки: ВСУ отразили несколько вражеских атак и нанесли результативные удары по оккупантам — Генштаб

19 сентября, 07:18
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Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ за сутки (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на понедельник, 19 сентября.

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар — подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вражеской живой силы и опорных пунктов, а также пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки ударили по более чем 14 вражеским объектам. В частности, по шести пунктам управления, трем опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники.

В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Общие потери оккупантов уточняются.

https://www.youtube.com/watch?v=PBkUJxbe4gg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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