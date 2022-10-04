ВСУ отразили вражеские атаки в районе семи населенных пунктов, авиация эффективно била по оккупантам — Генштаб 4 октября, 08:07 ВСУ отразили несколько вражеских атак на разных направлениях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 4 октября.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса оккупантов.

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Подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки ударили по двум пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двум складам с боеприпасами, объекту противовоздушной обороны, а также пяти других важных объектов противника.

Российские оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов, в частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

Также войска РФ вели огонь из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка и Двухлетняя;

на Краматорском направлении — Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществляли минирование по маршрутам возможного выдвижения подразделений Сил обороны;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии зафиксировали в районе более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения, среди которых Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка;

на Южнобужском направлении от обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.