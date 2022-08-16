Генштаб сообщил об угрозе ракетных ударов с территории Беларуси
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по Украине с территории Беларуси (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Генштаб сообщил об угрозе нанесения ракетных ударов по Украине с территории Беларуси
В утренней сводке говорится, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений.
Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил Беларуси.
Также сохраняется угроза нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с беларусской территории.
На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.
Из артиллерии были обстреляны районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерию недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Грушевахи и Вернополья. Вражеские подразделения принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.
Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.
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