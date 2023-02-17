Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов

17 февраля, 10:00
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Авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия уничтожали важные позиции оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины в течение прошлых суток наносила удары по важным позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще два других важных объекта оккупантов.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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