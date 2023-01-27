Ликвидировали 850 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки 27 января, 08:28 Около 850 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 850 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 124710 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 27 января, потери РФ составляют:

личного состава — около ( +850) человек ликвидировано,

+850) человек ликвидировано, танков — 3182 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 6340 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем- 2180 ( +11) ед,

+11) ед, РСЗО — 452 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 221 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 292 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 283 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1941 ( +33),

+33), крылатые ракеты — 796 ( +47),

+47), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5001 ( +15) ед,

+15) ед, специальная техника — 199 ( +4).

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Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV