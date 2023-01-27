Ликвидировали 850 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

27 января, 08:28
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Около 850 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Генштаб)

Около 850 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 850 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 124710 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 27 января, потери РФ составляют:

  • личного состава — около (+850) человек ликвидировано,
  • танков — 3182 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6340 (+6) ед,
  • артиллерийских систем- 2180 (+11) ед,
  • РСЗО — 452 (+0) ед,
  • средства ПВО — 221 (+1) ед,
  • самолетов — 292 (+0) ед,
  • вертолетов — 283 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1941 (+33),
  • крылатые ракеты — 796 (+47),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5001 (+15) ед,
  • специальная техника — 199 (+4).

Видео дня

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Российские военные Генштаб ВСУ российские потери

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