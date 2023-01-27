Ликвидировали 850 оккупантов и сбили вертолет: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
Около 850 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 850 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 124710 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 27 января, потери РФ составляют:
- личного состава — около (+850) человек ликвидировано,
- танков — 3182 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6340 (+6) ед,
- артиллерийских систем- 2180 (+11) ед,
- РСЗО — 452 (+0) ед,
- средства ПВО — 221 (+1) ед,
- самолетов — 292 (+0) ед,
- вертолетов — 283 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1941 (+33),
- крылатые ракеты — 796 (+47),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5001 (+15) ед,
- специальная техника — 199 (+4).
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.