Генштаб сообщил об огромных потерях и количестве отказников среди оккупантов
В российской оккупационной армии не хватает взводных (Фото:Генштаб)
По данным Генштаба, в российской террористической армии — огромное число потерь и отказов от участия в войне против Украины.
В своей утренней сводке Генштаб отмечает, что фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск.
По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
«Причина — значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины», — отмечает Генштаб.
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