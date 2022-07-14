Генштаб сообщил об огромных потерях и количестве отказников среди оккупантов

14 июля, 08:05
В российской оккупационной армии не хватает взводных (Фото:Генштаб)

В российской оккупационной армии не хватает взводных (Фото:Генштаб)

По данным Генштаба, в российской террористической армии — огромное число потерь и отказов от участия в войне против Украины.

В своей утренней сводке Генштаб отмечает, что фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск.

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По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

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«Причина — значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины», — отмечает Генштаб.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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