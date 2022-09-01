Около 450 оккупантов, более 20 танков и артиллерийских систем: Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки — Генштаб

1 сентября, 09:11
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За сутки РФ потеряла около 450 своих военных в Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За сутки РФ потеряла около 450 своих военных в Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 48350 своих военнослужащих, сообщил украинский Генштаб. За сутки ликвидировали около 450 оккупантов.

В сообщении Генштаба в Facebook говорится, что потери России составили:

  • личного состава — около (+450) человек ликвидировано,
  • танков — 1997 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин — 4345 (+33) ед,
  • артиллерийских систем — 1115 (+24) ед,
  • РСЗО — 287 (+2) ед,
  • средства ПВО — 153 (+1) ед,
  • самолетов — 234 (+0) ед,
  • вертолетов — 205 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 851 (+2),
  • крылатые ракеты — 196 (+0),
  • корабли — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3239 (+3) ед,
  • специальная техника — ​​104 (+1).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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