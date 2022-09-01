Около 450 оккупантов, более 20 танков и артиллерийских систем: Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки — Генштаб 1 сентября, 09:11 За сутки РФ потеряла около 450 своих военных в Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 48350 своих военнослужащих, сообщил украинский Генштаб. За сутки ликвидировали около 450 оккупантов.

В сообщении Генштаба в Facebook говорится, что потери России составили:

личного состава — около ( +450) человек ликвидировано,

+450) человек ликвидировано, танков — 1997 ( +23) ед,

+23) ед, боевых бронированных машин — 4345 ( +33) ед,

+33) ед, артиллерийских систем — 1115 ( +24) ед,

+24) ед, РСЗО — 287 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 153 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 234 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 205 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 851 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 196 ( +0),

+0), корабли — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3239 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — ​​104 ( +1).

Видео дня

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.



Данные уточняются.

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