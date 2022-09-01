Около 450 оккупантов, более 20 танков и артиллерийских систем: Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки — Генштаб
За сутки РФ потеряла около 450 своих военных в Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 48350 своих военнослужащих, сообщил украинский Генштаб. За сутки ликвидировали около 450 оккупантов.
В сообщении Генштаба в Facebook говорится, что потери России составили:
- личного состава — около (+450) человек ликвидировано,
- танков — 1997 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 4345 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 1115 (+24) ед,
- РСЗО — 287 (+2) ед,
- средства ПВО — 153 (+1) ед,
- самолетов — 234 (+0) ед,
- вертолетов — 205 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 851 (+2),
- крылатые ракеты — 196 (+0),
- корабли — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3239 (+3) ед,
- специальная техника — 104 (+1).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.
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