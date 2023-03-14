Более 160 тысяч мертвых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения
Более 160 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали более 160 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 740 военных РФ.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 14 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 160540 (+740) человек ликвидировано,
- танков — 3484 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,
- РСЗО — 495 (+2) ед,
- средства ПВО — 260 (+1) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
- специальная техника — 256 (+5).
Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами.