Более 160 тысяч мертвых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения

Более 160 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали более 160 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 740 военных РФ.