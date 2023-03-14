Более 160 тысяч мертвых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения

14 марта, 08:05
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Более 160 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Более 160 тысяч оккупантов уничтожили в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали более 160 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 740 военных РФ.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 14 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 160540 (+740) человек ликвидировано,
  • танков — 3484 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,
  • РСЗО — 495 (+2) ед,
  • средства ПВО — 260 (+1) ед,
  • самолетов — 304 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
  • специальная техника — 256 (+5).

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Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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