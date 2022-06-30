Оккупанты проводят перегруппировку. Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины

30 июня, 09:00
Оккупанты проводят перегруппировку на юге Украины (Фото:Генштаб)

Оккупанты проводят перегруппировку на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и проводить перегруппировку войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористическая армия РФ нанесла ракетно-авиационные удары в районах Князевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вела воздушную разведку.

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«Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона», — отметили в Генштабе.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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