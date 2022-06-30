Оккупанты проводят перегруппировку. Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины
Оккупанты проводят перегруппировку на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и проводить перегруппировку войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Террористическая армия РФ нанесла ракетно-авиационные удары в районах Князевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вела воздушную разведку.
«Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона», — отметили в Генштабе.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
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