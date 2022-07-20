Оккупанты интенсивно обстреливали населенные пункты на двух направлениях — Генштаб 20 июля, 07:08 Генштаб сообщил о текущей обстановке на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Харьковском направлении оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.



Об этом сообщает Генштаб.

На Славянском направлении вражеские обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается.

Оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

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