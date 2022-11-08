Генштаб об обстановке на фронте: ВСУ отразили ряд вражеских атак, сбили самолет и нанесли успешные удары по оккупантам 8 ноября, 08:00 Генштаб сообщил, какая сейчас ситуация на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили ряд вражеских атак.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 8 ноября.

По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по вражеским позициям 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь позиций средств противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА Ланцет-3 и четыре дрона Орлан-10.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что кремлевский режим приказывал оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

