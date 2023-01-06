Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях: Генштаб сообщил, где украинские защитники дали отпор 6 января, 07:07 Украинские военные остановили ряд атак оккупантов (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках установления контроля над Донецкой областью. Ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 6 января, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха не имеют.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области, а также Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении под огонь из артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировали обстрелы в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под обстрелы попали Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под обстрелы попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны Никольское, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелы со стороны РФ попали Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.