На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону — Генштаб 6 июня, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты ведут активную оборону на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей.



Об этом сообщает Генштаб.

Для повышения устойчивости обороны агрессоры проводят дополнительные меры по инженерно-фортификационному оборудованию позиций.

Для сковывания действий сил украинских обороны ведут интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций.

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Кроме того, оккупационная армия обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

Из артиллерии разного калибра войска РФ обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курульку.

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