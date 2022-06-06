На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону — Генштаб
Российские оккупанты ведут активную оборону на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении российские оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей.
Об этом сообщает Генштаб.
Для повышения устойчивости обороны агрессоры проводят дополнительные меры по инженерно-фортификационному оборудованию позиций.
Для сковывания действий сил украинских обороны ведут интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций.
Кроме того, оккупационная армия обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.
На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.
Из артиллерии разного калибра войска РФ обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курульку.
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