Бои на Донбассе: украинские военные отразили штурмы оккупантов на трех направлениях

2 августа, 08:01
Генштаб сообщил, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении усилия российских оккупантов сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб.

На Краматорском направлении армия РФ обстреляла из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого. Нанесла авиаудары возле Серебрянки. Вела штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имела и отошла.

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На Бахмутском направлении российские войска обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанесли авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Украинские военные отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

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На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Оккупанты задействовали авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вели штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имели и отошли. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Чаривное и Малая Токмачка.

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Оккупанты пытались выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она была обнаружена и обезврежена.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Авдеевка Бахмут Война России против Украины

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