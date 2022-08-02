Бои на Донбассе: украинские военные отразили штурмы оккупантов на трех направлениях
Генштаб сообщил, где на Донбассе идут бои (Фото:Генштаб)
На Донецком направлении усилия российских оккупантов сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб.
На Краматорском направлении армия РФ обстреляла из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого. Нанесла авиаудары возле Серебрянки. Вела штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имела и отошла.
На Бахмутском направлении российские войска обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанесли авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.
Украинские военные отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Оккупанты задействовали авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вели штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имели и отошли. Продолжаются бои вблизи Песков.
На Новопавловском и Запорожском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Чаривное и Малая Токмачка.
Оккупанты пытались выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она была обнаружена и обезврежена.
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