Ситуация в Харьковской области: оккупанты держат оборону, интенсивно ведут огонь из артиллерии — Генштаб
Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Армия Inform)
На Слобожанском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар и совершили артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.
Об этом сообщает Генштаб.
На Харьковском направлении основные усилия армия РФ сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины.
Агрессоры интенсивно обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.
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