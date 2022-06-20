Ситуация в Харьковской области: оккупанты держат оборону, интенсивно ведут огонь из артиллерии — Генштаб

20 июня, 07:13
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Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Армия Inform)

Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Армия Inform)

На Слобожанском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар и совершили артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

Об этом сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении основные усилия армия РФ сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины.

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Агрессоры интенсивно обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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