В Харьковской области оккупанты пытаются выявить места дислокации украинских войск — Генштаб
Генштаб рассказал об обстановке на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении российские оккупанты ведут воздушную разведку с целью выявления мест дислокации украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры совершали интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля.
Кроме того, оккупационные войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.
Вечером 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что обстреливая Харьковскую области, российская оккупационная армия пытается показать командованию, что якобы «не стоит на месте»
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