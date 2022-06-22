В Харьковской области оккупанты пытаются выявить места дислокации украинских войск — Генштаб

22 июня, 07:05
Цей матеріал також доступний українською
Генштаб рассказал об обстановке на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты ведут воздушную разведку с целью выявления мест дислокации украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры совершали интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля.

Читайте также:
«Это терроризм». В Харьковской области 15 человек погибли в результате обстрелов — глава ОВА

Кроме того, оккупационные войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA

Вечером 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что обстреливая Харьковскую области, российская оккупационная армия пытается показать командованию, что якобы «не стоит на месте»

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X