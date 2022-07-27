Оккупанты пытаются улучшить обеспечение своих подразделений в Харьковской области: наводят понтонные переправы
Генштаб сообщил о ситуации на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений и для этого наводят понтонные переправы через водоемы.
Об этом сообщает Генштаб.
Также армия РФ обстреливала из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Харьков, Чугуев, Шевеловка, Краснополье и многие другие.
На Славянском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны населенные пункты Норцовка, Богородичное, Долина, Чепиль, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и другие.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Оккупанты обстреляли районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населенных пунктов. Кроме того, периодически производят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
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