Более 15 населенных пунктов пострадали от ударов оккупантов: подробности от Генштаба 21 октября, 08:00 Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов (Фото:Handout via REUTERS)

За минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 30 обстрелов из РСЗО.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 21 октября.

От ударов оккупантов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Николаев, Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище Харьковской области.

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Кроме того, войска РФ совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Старица, Красное и Домашнее;

на Купянском и Лиманском направлениях — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны и Ямполевка;



на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка;



на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка;



на Новопавловском и Запорожском направлениях в районах Времовки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной;

на Южнобугском направлении от обстрелов пострадали районы до 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БПЛА разных типов.