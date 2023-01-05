Наступление оккупантов на Авдеевском и Купянском направлениях провалилось: Генштаб сообщил подробности 5 января, 07:25 Украинские защитники отразили попытки атак оккупационных войск РФ (Фото:Генштаб)

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имели.



Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 5 января, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области, а также Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы из танков, минометов и артиллерии попали районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка в Сумской области; Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях были обстреляны районы 20 населенных пунктов, среди которых Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области, а также Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях под вражеский огонь попали районы более 40 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксировали возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях были обстреляны районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпилское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.