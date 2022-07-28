Бои на Донбассе: ВСУ отразили несколько штурмов, попытка продвинуться вблизи Соледара закончилась для оккупантов провалом 28 июля, 08:11 На Донбассе продолжаются активные бои (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново — Бахмут и Мироновский — Семигорье ВСУ отразили и заставили их отступить.



Об этом сообщает Генштаб.

На направлении Возрождение — Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина.

Попытка продвинуться в направлении Владимировка — Соледар и Стряповка — Соледар завершилась для оккупантов провалом.

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Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Вражеская авиация нанесла удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Краматорском направлении армия РФ активных действий не вела. Обстреляла из артиллерии районы Закитного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанесла авиаудар возле Серебрянки.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий войска РФ не вели. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении перебрасывают дополнительные подразделения.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

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