Пьянство и отказ воевать. Генштаб сообщил о проблемах 3-го армейского корпуса РФ в Украине

4 октября, 07:17
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Генштаб рассказал о проблемах российского 3-го армейского корпуса (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о проблемах российского 3-го армейского корпуса (Фото:Генштаб)

По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3-го армейского корпуса РФ не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 4 октября.

По данным Генштаба, военнослужащие подразделений указанного соединения деморализованы.

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Причинами этого являются устаревшее и непригодное к использованию вооружения и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины.

Россия в течение нескольких последних месяцев пыталась сформировать новый 3-й армейский корпус для восполнения своих потерь на войне против Украины.

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Появление 3-го армейского корпуса на фронте не привело к перелому, на который рассчитывали в РФ.

По данным американского Института изучения войны, 3-й армейский корпус, который держал оборону в Харьковской области, просто «растаял».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Российские войска Генштаб Война России против Украины

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