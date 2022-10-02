Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов: для ударов применяли иранские дроны Shahed-136 — Генштаб 2 октября, 08:00 Более 30 населенных пунктов пострадали от обстрелов оккупантов (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября, для ударов по объектам инфраструктуры оккупанты применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

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За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодативка, Николаев, Очаков и Одесса.

Также российская оккупационная армия вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:



на Северском направлении — в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области;

на Краматорском направлении — Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка;

на Бахмутском направлении — Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

на Новопавловском и Запорожском направлениях — Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

на Южнобугском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии зафиксированы в районах 28 населенных пунктов недалеко от линии столкновения.