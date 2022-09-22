Насильно выселяют людей и воруют. Генштаб сообщил о новых преступлениях российских оккупантов
Российские оккупанты совершают военные преступления на захваченных территориях (Фото:Генштаб)
Зафиксированы очередные факты нарушения российскими оккупантами норм международного гуманитарного права и обычаев войны на захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 сентября.
В Сватовском районе с целью сокрытия инженерного оборудования территорий оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир вглубь временно оккупированной территории Луганской области.
В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных громад машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.