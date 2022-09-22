Насильно выселяют людей и воруют. Генштаб сообщил о новых преступлениях российских оккупантов

22 сентября, 07:26
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Российские оккупанты совершают военные преступления на захваченных территориях (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты совершают военные преступления на захваченных территориях (Фото:Генштаб)

Зафиксированы очередные факты нарушения российскими оккупантами норм международного гуманитарного права и обычаев войны на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 сентября.

В Сватовском районе с целью сокрытия инженерного оборудования территорий оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир вглубь временно оккупированной территории Луганской области.

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В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных громад машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

https://www.youtube.com/watch?v=jNDH2Aj1Jcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Генштаб Военное преступление Война России против Украины

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