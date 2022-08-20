Оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении, но отошли — Генштаб 20 августа, 07:13 На Харьковском направлении ВСУ вынудили оккупантов отойти (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты вели наступательные бои в районе Борщевой. Успеха не имели и отошли.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка.

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Армия РФ активно вела воздушную разведку БПЛА. Вражеская авиация нанесла удары возле Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки вражеские подразделения пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.

На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, местами пытаются улучшить тактическое положение.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Из ствольной артиллерии войска РФ обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также вели воздушную разведку БПЛА.



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