В больницы Донецка за неделю доставили более 720 раненых оккупантов — Генштаб

30 ноября, 07:00
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Более 720 раненых оккупантов доставлены в больницы Донецка (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Более 720 раненых оккупантов доставлены в больницы Донецка (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного Донецка доставили более 720 раненых военнослужащих подразделений РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 30 ноября.

Кроме того, в оккупированной Горловке одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц.

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К больным допускается исключительно медицинский персонал, отмечает Генштаб.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 380 своих военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецк Горловка Донецкая область Генштаб Война России против Украины

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