Почти 1000 мертвых оккупантов и 13 танков. Генштаб сообщил новые данные об огромных потерях РФ 12 февраля, 08:16 Украинские военные на передовой (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине ликвидировали около 900 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 137 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 12 февраля, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:

личного состава - 137780 ( +900)

+900) танки - 3280 ( +13)

+13) боевые бронированные машины — 6488 ( +14)

+14) артиллерийские системы - 2287 ( +17)

+17) РСЗО - 465 ( +2)

+2) средства ПВО - 234 ( +0)

+0) самолеты — 296 ( +1)

+1) вертолеты — 286 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 ( +10)

+10) крылатые ракеты - 857 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильная техника и автоцистерны — 5148 ( +14)

+14) специальная техника — 215 ( +1)

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Ранее в Минобороны сообщалось, что для пополнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV