Почти 1000 мертвых оккупантов и 13 танков. Генштаб сообщил новые данные об огромных потерях РФ

12 февраля, 08:16
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Украинские военные на передовой (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные на передовой (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине ликвидировали около 900 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 137 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 12 февраля, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - 137780 (+900)
  • танки - 3280 (+13)
  • боевые бронированные машины — 6488 (+14)
  • артиллерийские системы - 2287 (+17)
  • РСЗО - 465 (+2)
  • средства ПВО - 234 (+0)
  • самолеты — 296 (+1)
  • вертолеты — 286 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10)
  • крылатые ракеты - 857 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5148 (+14)
  • специальная техника — 215 (+1)

Видео дня

Ранее в Минобороны сообщалось, что для пополнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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