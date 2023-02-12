Почти 1000 мертвых оккупантов и 13 танков. Генштаб сообщил новые данные об огромных потерях РФ
Украинские военные на передовой (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине ликвидировали около 900 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 137 тысяч военных.
По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 12 февраля, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава - 137780 (+900)
- танки - 3280 (+13)
- боевые бронированные машины — 6488 (+14)
- артиллерийские системы - 2287 (+17)
- РСЗО - 465 (+2)
- средства ПВО - 234 (+0)
- самолеты — 296 (+1)
- вертолеты — 286 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10)
- крылатые ракеты - 857 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны — 5148 (+14)
- специальная техника — 215 (+1)
Ранее в Минобороны сообщалось, что для пополнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».