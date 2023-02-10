Генштаб о потерях РФ: за сутки ликвидировали 730 оккупантов, уничтожили семь артиллерийских систем, сбили вертолет

10 февраля, 07:55
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В Генштабе рассказали, какие потери понесла РФ за сутки в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Генштабе рассказали, какие потери понесла РФ за сутки в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 135740 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 135740 (+730) человек ликвидировано,
  • танков — 3258 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6471 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2251 (+7) ед,
  • РСЗО — 463 (+0) ед,
  • средства ПВО — 233 (+1) ед,
  • самолетов — 295 (+0) ед,
  • вертолетов — 286 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5126 (+5) ед,
  • специальная техника — 211 (+0).

Видео дня

Ранее в Минобороны сообщали, что для восполнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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