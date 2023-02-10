Генштаб о потерях РФ: за сутки ликвидировали 730 оккупантов, уничтожили семь артиллерийских систем, сбили вертолет
В Генштабе рассказали, какие потери понесла РФ за сутки в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 135740 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 135740 (+730) человек ликвидировано,
- танков — 3258 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6471 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2251 (+7) ед,
- РСЗО — 463 (+0) ед,
- средства ПВО — 233 (+1) ед,
- самолетов — 295 (+0) ед,
- вертолетов — 286 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5126 (+5) ед,
- специальная техника — 211 (+0).
Ранее в Минобороны сообщали, что для восполнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».