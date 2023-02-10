Генштаб о потерях РФ: за сутки ликвидировали 730 оккупантов, уничтожили семь артиллерийских систем, сбили вертолет 10 февраля, 07:55 В Генштабе рассказали, какие потери понесла РФ за сутки в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 135740 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 10 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 135740 ( +730) человек ликвидировано,

+730) человек ликвидировано, танков — 3258 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 6471 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2251 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 463 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 233 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 295 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 286 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1970 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5126 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 211 ( +0).

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Ранее в Минобороны сообщали, что для восполнения своих огромных потерь Россия хочет мобилизовать осужденных на оккупированных территориях Украины. Также страна-агрессор призывает родителей отдавать своих детей в «кадетские корпуса».

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV