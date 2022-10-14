ВСУ отразили вражеские атаки на Донецком и Херсонском направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

14 октября, 08:06
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Генштаб сообщил, какая сейчас обстановка на фронте (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, какая сейчас обстановка на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут Донецкой области, а также Новая Каменка и Сухой Ставок Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.

Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и девять БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

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За сутки оккупанты нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Войска РФ совершали обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Огиревце, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка;
  • на Краматорском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Спорное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опытное;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха;
  • на Южнобужском направлении от под обстрелы попали районы населенных пунктов недалеко от линии столкновения. Непосредственно от огня оккупантов пострадали Никополь и Вышетарасовка.
https://www.youtube.com/watch?v=OQ9LUD9JmSY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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