Оккупанты пошли в наступление в Донецкой области: ВСУ отразили атаки в районе 10 населенных пунктов — Генштаб 28 ноября, 08:15 ВСУ отразили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов Донецкой области (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 28 ноября.

Войска РФ за сутки нанесли четыре ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке в Днепропетровской области, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства РФ и республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области, а также Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении из минометов и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ обороняются. Совершили обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Совершили обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Под обстрелы из танков и артиллерии попали объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект оккупантов.