Бои на Донбассе: ВСУ остановили наступление оккупантов вблизи Кодемы, Зайцево и Первомайского — Генштаб 29 августа, 08:00 Генштаб сообщил о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево. Их попытки были остановлены украинскими военными.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом же направлении зафиксировали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Вражеская авиация нанесла удары в районах Яковлевки и Кодемы. Войска РФ продолжают ведение воздушной разведки БПЛА.

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На Авдеевском направлении оккупанты для улучшения тактического положения вели наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

Также были обстреляны районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького.

На Краматорском направлении обстрелы из имеющихся артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Новопавловском направлении из танков, ствольной артиллерии и РСЗО были обстреляны позиции украинских войск недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Войска РФ применили авиацию для удара в районе Владимировки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

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